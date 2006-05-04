Марата Сафина «обидел» соотечественник

В среду в португальском Эшториле завершились матчи второго круга турнира АТП. В одном из матчей между собой играли два россиянина: Марат Сафин и Николай Давыденко.



Первый сет остался за Маратом, а вот потом у него наступил спад в игре, и Николай достаточно легко выиграл два сета. В третьем круге Давыденко сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга.



Турнир АТП. Эшторил (Португалия). Призовой фонд – 625000 долларов США

Николай Давыденко (Россия, 2) - Марат Сафин (Россия) – 4:6, 6:1, 6:2

Жюстин Джимельстоб (США) – Николас Массу (Чили, 7) – 2:6, 7:6, 6:4

Альберт Протас (испания) – Гаэль Монфилс (Франция, 4) – 3:6, 7:6, 6:4

Жиль Мюллер (Люксембург) - Николас Лапентии (Эквадор) - 6:1, 6:4



Турнир АТП. Мюнхен (Германия). Призовой фонд – 380000 долларов США

Робин Вик (Чехия) – Хуан Монако (Аргентина) – 7:6, 4:6, 6:4

Кристоф Влиген (Бельгия) – Робин Содердинг (Швеция) – 5:7, 6:3, 6:2

Яркко Ниеминен (Финляндия, 3) – Александр Васке (Германия) – 7:6, 6:3