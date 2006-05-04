Чемпион-тяжеловес «Кот» уходит из профи-бокса

Бывший чемпион по версии WBO и IBO в тяжелом весе Карл Томпсон официально объявил об уходе из профессионального бокса.



Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Fightnews, за свою карьеру боксёр одержал 34 победы, из них 25 - нокаутом, и потерпел шесть поражений. Британский ветеран, носивший прозвище «Кот», которому в этом месяце исполняется 42 года, испытывал в последнее время трудности в части получения достойных предложений для выхода на ринг. Последний бой он провел в ноябре 2005 года против Фредерика Серра, которого победил по очкам. Предыдущий бой он проводил более чем за год до этого и тогда нанес первое и по сей день единственное поражение Дэвиду Хэйю. Всего карьера Томпсона продолжалась более 17 лет.