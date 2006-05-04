Назван состав сборной России на ЧМ по хоккею

Определен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по хоккею, который стартует 5 мая в Риге (Латвия).



В команде Владимира Крикунова только один представитель НХЛ – нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Кроме того, сохраняется неясность с вратарской линией, которая пока имеет расширенный формат. Это связано с тем, что «Анахайм» Ильи Брызгалова еще продолжает борьбу за Кубок Стэнли, а Максим Соколов из СКА пока не восстановился после травмы.



Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на АСИ «Весь спорт» и пресс-атташе сборной России Геннадия Набатова.



Состав сборной России на чемпионат мира в Риге.



Вратари: Илья Брызгалов («Анахайм»), Константин Барулин («Спартак»), Максим Соколов (СКА), Сергей Звягин («Динамо»), Александр Фомичев (ЦСКА)



Защитники: Григорий Мишарин (ЦСКА), Андрей Кручинин («Лада»), Кирилл Кольцов («Авангард»), Сергей Жуков («Локомотив»), Илья Никулин («Ак Барс»), Виталий Атюшов («Металлург» Мг), Денис Куляш («Динамо»), Вадим Хомицкий (ЦСКА), Дмитрий Быков («Динамо»).



Нападающие: Алексей Михнов («Локомотив»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Сергей Мозякин (ЦСКА), Данис Зарипов («Ак Барс»), Игорь Григоренко («Северсталь»), Николай Кулемин («Металлург» Мг), Константин Горовиков («Авангард»), Александр Никулин (ЦСКА), Александр Харитонов («Динамо»), Игорь Емелеев (СКА), Александр Семин («Химик»), Максим Сушинский («Динамо»), Евгений Малкин («Металлург» Мг), Денис Архипов («Химик»).