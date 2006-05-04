Дзюдоисты Украины «набрали» медалей в Питере

Украинские дзюдоисты отличились на Международном турнире категории «А» среди юниоров в Санкт-Петербурге.



Как сообщает «Наш спорт» в активе украинской сборной шесть медалей и третье общекомандное место среди 22 стран участниц. Опередить подопечных Сергея Гриня и Анны Каштановой удалось лишь признанным законодателям мод в дзюдо, сборным России и Японии.

Золотую медаль в категории до 57 кг завоевала Елена Сайко из Надворной. В финальном поединке Лена провела болевой приём дзюдоистке из Азербайджана Шахане Алмамедовой.



Лишь в финальных поединках уступили своим соперницам киевлянка Марина Губарева (63 кг) и Светлана Ярёмка (свыше 78 кг) из Киевской области. Бронзовые награды в активе Сергея Плиева (Васильков, 55 кг), Размика Тонояна (Запорожье, 100 кг) и Виктории Денисенко (Ровно, 78 кг).



Пятые места в своих категориях заняли Мария Бакуменко (Киев, 57 кг), Татьяна Савенко (Кривой Рог, 78 кг), уступившая в поединке за «бронзу» Виктории Денисенко и Станислав Бондаренко (Запорожье, свыше 100 кг).



На седьмой позиции завершили соревнования Сергей Дребот (Львов, 66 кг), Рустам Айдаев (Полтава, 100 кг), Владимир Бегим (Донецк, свыше 100 кг), Инна Черняк (Запорожье, 48 кг) и Екатерина Гусева (Ровно, 63 кг).



По окончании турнира наша юниорская сборная задержалась в Питере ещё на два дня, для участия в международном тренировочном лагере.