Определен состав сборной Украины на ЧМ по хоккею

Как и предполагалось за несколько дней до отлёта сборной в Словакию на контрольный матч с подопечными Франтишека Хоссы, "тремя лишними" в расширенном составе украинцев стали Александр Бобкин, Артём Гниденко и Сергей Харченко.



Таким образом, передает Украинское хоккейное агентство, стали окончательно известны фамилии 25-ти игроков сборной Украины, которые будут внесены в официальную заявку на чемпионат мира-2006. Это - вратари: Игорь Карпенко, Александр Фёдоров (оба - "Сокол"), Константин Симчук ("Металлург" Мг., Россия); защитники: Сергей Климентьев ("Ак Барс", Россия), Вячеслав Завальнюк ("Сибирь", Россия), Артём Остроушко ("Спартак", Россия), Юрий Гунько, Денис Исаенко, Юрий Наваренко, Василий Полоницкий, Андрей Срюбко (все - "Сокол"); нападающие: Сергей Варламов ("Сибирь", Россия), Виталий Доника ("Нефтяник" А., Россия), Юрий Дьяченко ("Витязь", Россия), Константин Касянчук ("Трактор", Россия), Андрей Михнов ("Лада", Россия), Вадим Шахрайчук ("Динамо" М., Россия), Василий Бобровников, Виталий Литвиненко, Валентин Олецкий (все - "Сокол"), Александр Матерухин, Олег Шафаренко (оба - "Химволокно", Белоруссия), Борис Проценко ("Динамо" Мн., Белоруссия), Роман Сальников ("Керамин", Белоруссия), Виталий Семенченко ("Юность", Белоруссия). Итого: 3 голкипера, 8 защитников и 14 нападающих, из которых в заявку на матч может быть внесено только 22 фамилии.

Напомним, что соперниками украинцев по предварительной группе "В" мирового форума стали сборные Швеции, Швейцарии и Италии, с которыми жёлто-синим предстоит сыграть, соответственно, 6-го, 8-го и 10-го мая.