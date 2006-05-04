На украинца Гончара будет работать вся команда «T-mobile»

Руководство команды «T-mobile» огласило, что лидером команды и ведущим гонщиком на многодневке «Джиро Италии» будет украинец Сергей Гончар.



Как сообщает Champion, в команде приняли решение дать отдохнуть Яну Ульриху перед «Тур де Франс». В «T-mobile» отмечают, что Ульрих в 2001 году на «Джиро Италии» занял только 52 место, тогда как Гончар показал очень высокие результаты: 4 место в 2004 году, 5 место в 1997 году и 6 – в 2005 году. «Сергей Гончар – велогонщик, который слишком долго был вне тройки призеров. Мы уверены, что в этом году он сможет успешно выступить на «Джиро». Вся команда будет работать в этом году на Гончара» - говорится в пресс-релизе команды.