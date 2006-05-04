Футбол: в ПФЛ Украины приняли план-календарь на следующий сезон

В Киеве состоялось расширенное заседание Центрального совета ПФЛ Украины. После утверждения изменений в составах Советов лиг и Центрального совета, был принят план-календарь на следующий сезон.



По словам президента ПФЛ Равиля Сафиуллина, календарь был предварительно согласован с главными тренерами клубов и наставниками национальной и молодежной сборных. Даты туров для команд высшей лиги определены в плане-календаре как базовые.



После жеребьевки, которая состоится сразу после окончания текущего чемпионата, расписание будет скорректировано из-за телетрансляций, так что большинство туров будет разбито на два дня, а некоторые - на три. Официально сезон начнется матчем за Суперкубок, который в этом году состоится 16 июля. Место проведения поединка будет определено после того, как станут известны его участники. Календарь, как и в нынешнем сезоне, будет симметричным: те команды, которые встречаются в первом туре, померяются силами в 16-м, - и будет разделен на условные осеннюю (16 туров) и весеннюю (14) части. Из изменений по сравнению с нынешним сезоном следует выделить то, что участники еврокубков (в том числе и Кубка Интертото) освобождаются от матчей 1/32 финала Кубка Украины, и то, что 1/4 финала Кубка страны будет состоять из двух поединков. Зимний перерыв для клубов элиты в чемпионате Украины-2006/07 завершится 4 марта, когда состоятся матчи 17-го тура. Окончание 16-го чемпионата запланировано на 17 июня.