Игрока «Металлурга» дисквалифицируют за «договорняк»?

Румынский полузащитник донецкого «Металлурга» Марьюс Миту не исключает того, что его могут подвергнуть международной дисквалификации за участие в договорных матчах во время выступлений за бельгийский «Льерс».



В интервью изданию Sport Total, пишет «Спорт Экспресс», Миту рассказал, что 11 мая Федерация футбола Бельгии вынесет вердикт в его отношении.



«Если бельгийская федерация наложит на меня дисквалификацию, то ФИФА может распространить ее и на другие чемпионаты, - предположил игрок, признавшись, что для него это будет настоящей драмой. - Я все объяснил руководству «Металлурга» об этом деле, и на этот случай у нас есть джентльменское соглашение».



Напомним, что по делу о договорных матчах в бельгийском футболе проходят шестеро бывших игроков и тренеров «Льерса». Федерация футбола Бельгии отклонила просьбу Миту и Лорана Делоржа, отчисленных из «Андерлехта» за участие в договорных матчах во время выступлений за «Льерс», предоставить им спортивный иммунитет в обмен на дачу показаний о коррупции в бельгийском футболе.