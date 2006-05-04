Теннис: украинки «бьют» соперниц на престижных турнирах

Украинская теннисистка Оксана Любцова вышла в четвертьфинал турнира ITF с призовым фондом 25 000$ Antalya-Manavgat, проходящего в Турции.



В поединке второго раунда киевлянка уверенно переиграла хозяйку кортов турчанку Пемру Озген: 6-3 6-1. Чтобы выйти в полуфинал украинке будет необходимо обыграть немецкую теннисистку Тину Шихтль, передает СпортОнлайн.



Как сообщает официальный сайт А.Медведева, другая представительница Украины - Ирина Бурячок - удачно стартовала на турнире ITF с призовым фондом 10 000$ в Дубровнике, Хорватия. В первом раунде украинка обыграла хорватскую теннисистку Петру Сунич: 6-3 4-6 6-2 и теперь померяется силами с Патрисией Мэйр из Австрии.



Харьковчанка Татьяна Перебийнис (на фото впереди) вышла в четвертьфинал соревнований в парном разряде на престижном турнире WTA второй категории с призовым фондом 600 000$ J&S Cup, проходящем в Варшаве.



Как сообщает официальный сайт А.Медведева, в стартовом матче немецко-украинская пара Мюллер/Перебийнис обыграла чешский дуэт Навратилова/Паштикова: 6-4 7-6(5).



За выход в полуфинал девушки поспорят с американско-румынской парой Тю/ Ванк, оказавшейся в четвертьфинале, после того, как российская пара Дементьева/Воскобоева отказалась от борьбы во втором сете матча первого раунда.