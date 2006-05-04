«Динамо» с «Шахтером» рассудит иностранец

Впервые в истории чемпионата Украины матч «Динамо» - «Шахтер» будет судить иностранный арбитр. Окончательное решение об этом было принято, когда президенты клубов Игорь Суркис и Ринат Ахметов достигли договоренности о привлечении иностранцев вместо местных арбитров.



Об этом сообщает сайт ФФУ. С соответствующей просьбой оба президента обратились в ФФУ и ПФЛ. Поскольку сейчас приглашение зарубежных рефери происходит напрямую, без посредничества УЕФА, времени, чтобы решить организационные вопросы, должно быть достаточно. На данный момент неизвестно, откуда именно будет судейская бригада, и какими критериями будут руководствоваться функционеры при выборе арбитров.



Матч между «Шахтером» и «Динамо» состоится 14 мая в последнем 30-м туре. Сейчас, после 28 туров, «Динамо» идет на первом месте и имеет в своем активе 73 очка против 71 у «Шахтера».