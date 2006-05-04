Умер президент федерации футбола Татарии

На 53-м году жизни скоропостижно скончался президент Федерации футбола Татарии Фарит Хабриев, сообщает ИТАР-ТАСС.



В период с 2000-го по 2005 год Фарит Юсупович работал в казанской команде «Рубин» в должности начальника команды, а с 2001 года в должности генерального директора клуба. Именно с его работой был связан самый удачный период в истории команды: выход в премьер-лигу, «бронза» чемпионата-2003.

С 2005 года Хабриев перешел на должность руководителя Федерации футбола Татарии. Последнее время он болел, перенес операцию.