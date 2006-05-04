Фаны «Спартака» написали челобитную Лужкову

Болельщики хоккейной команды «Спартак» написали в четверг открытое обращение к мэру Москвы Юрию Лужкову.

«На сегодняшний день сложилась ситуация, что некогда великого клуба может просто не стать. В связи с необдуманной политикой одного из учредителей ГХК «Спартак», а именно «Фонда поддержки народной команды Спартак» наш клуб стоит на краю пропасти. Нам, болельщикам, очень тяжело это осознавать. Нам трудно себе представить, что профессиональный хоккейный клуб «Спартак» (Москва) может просто прекратить свое существование. Больно и обидно за ветеранов нашей любимой команды, которые потом и кровью добывали «все золото мира» для своей страны, а ныне не смогут посещать матчи ХК «Спартак» по той же причине – Великий клуб может прекратить свое существование в связи с отсутствием финансирования. И это в год 60-летия "старейшины" отечественного хоккея! Нам и им такое могло присниться только в кошмарном сне,» – отмечается в документе.



«Интервью г-на И.В.Шабдурасулова газете «Спорт-Экспресс» от 04.05.06 окончательно убедило болельщиков, что у руля команды стоят хозяева, не способные обеспечить даже «прожиточный минимум» для участия в суперлиге в следующем сезоне. Г-н Шабдурасулов, по его словам, готов продать команду новым хозяевам, но мы, болельщики, уже не верим ему. В течение пяти лет он то и дело кормил нас обещаниями, но дальше них дело не шло, – сказано в обращении. – Сегодня мы вспоминаем, с каким уважением отзывался о Вас в своей книге «Всю жизнь за синей птицей» патриарх общества «Спартак» Н.Н.Озеров. Наше обращение к Вам - это крик души болельщиков, это, наверное, последний шанс сохранить некогда Великий клуб для последующих поколений московских болельщиков.«Спартак» - это клуб не только Восточного округа Москвы, «Спартак» - это всемирно известный брэнд, имеющий поклонников во всем мире.

Зная Вашу любовь к спорту и, в частности, к хоккею, убедительно просим Вас рассмотреть возможность, при которой наша любимая команда в Вашем лице найдет настоящего хозяина и будет прославлять Москву на российских и международных аренах», – говорится в обращении, передает «Газета.Ru».