Застрелился муж горнолыжницы Коринн Рей-Беллет

Муж швейцарской горнолыжницы Коринн Рей-Беллет, подозреваемый в убийстве супруги и ее брата покончил с собой.



Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters, тело Герольда Штадлера было обнаружено на окраине леса в среду после трехдневных поисков. Он был единственным подозреваемым в убийстве своей 33-летней беременной жены, бывшей участницы Кубка мира в горнолыжном спорте от Швейцарии, и ее 32-летнего брата, инструктора по горным лыжам Алена.

«Согласно данным предварительного дознания, он покончил с собой при помощи табельного оружия более чем за 36 часов до обнаружения тела», - говорится в полицейском протоколе, где Штадлер называется «подозреваемым в убийстве». Вскрытие и протокол криминалистов исключили вмешательство третьей стороны в обстоятельства смерти Штадлера, погибшего от одного выстрела в висок, говорится в протоколе.



После того, как свидетели сообщили о том, что видели 34-летнего супруга Рей-Беллет покидающим место преступления с пистолетом в руках, на его имя был выписан ордер на арест. Штадлер, как большинство швейцарцев, служивших в армии, после комиссования сохранил табельное оружие.



В результате стрельбы, которая произошла в воскресенье, 30 апреля, серьезно ранена мать горнолыжницы Врени Рей-Беллет. У спортсменки остался 2,5-летний сын Кевин. В момент смерти Коринн была на третьем месяце беременности. Пара, поженившаяся ровно четыре года назад, разошлась за десять дней до трагедии.



Рей-Беллет, которая ушла из большого спорта в 2003 году, выиграла пять этапов Кубка мира. В 2003 году она получила серебряную медаль на чемпионате мира по скоростному спуску в Сент-Морице.