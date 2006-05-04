Сборная Англии по футболу получает нового главного тренера

Новым главным тренером сборной Англии по футболу назначен Стив Макларен. Как сообщает ВВС, такое решение было принято в четверг на заседании руководителей английской Футбольной ассоциации (ФА).



Что касается действующего наставника англичан - шведа Свена-Йорана Эрикссона, то он закончит работать с командой после чемпионата мира в Германии, собщает «РИА«Новости».

Стив Макларен родился 3 мая 1961 года в городе Йорк. За время карьеры футболиста он выступал за такие клубы, как "Халл", "Дерби Каунти", "Линкольн", "Бристоль Сити" и "Оксфорд". Однако в 1990 году травма заставила его завершить карьеру.



Макларен долго без дела не сидел. Он практически сразу же стал тренировать дублеров "Оксфорда", а в 1995 году стал главным тренером главной команды из этого города.



В 1999 году Макларен стал помощником Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед", а летом 2001 ему предложили пост главного тренера в "Мидлсбро", с которым он дошел до финала Кубка УЕФА в нынешнем сезоне.



Параллельно клубной работе Макларен является помощником Эрикссона в сборной Англии.

Родоначальники футбола - соперники сборной России по группе Е отборочного цикла к чемпионату Европы 2008 года.