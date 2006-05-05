Скандал в украинском баскетболе

После баскетбольного матча в Днепропетровске между местным «Днипро» и «Черкасскими мавпами», разразился настоящий скандал.



Как сообщает Champion, по окончании игры Президент СК «Черкассы» Сергей Одарич сделал заявление комиссару матча Борису Сосновскому. Он отметил, что судейство главного рефери игры Бориса Рыжика (Киев), рефери Владислава Исаченко (Киев) и Сергея Чайковского (Николаев) было предвзятым и существенно повлияло на ход игры и результат матча. Та же судейская бригада (кроме Рыжика) уже обслуживала матч в Харькове (10.12.2005г.) между «Политехником» и «Черкасскими Мавпами» и действовала также заангажированно, о чем Федерацию баскетбола Украины проинформировали письмом.



Претензии на предвзятое судейство главного рефери Рыжика в играх с участием команды «Днипро» с БК «Химик» (г. Южный) и с киевским «Будивельником», неоднократно поступали от тренеров команд. В матче, который состоялся 2 мая 2006 года между «Черкасскими Мавпами» и «Днипро», г-н Рыжик безосновательно назначил фол и технический фол черкасскому игроку Андреа Чиричу. Также вызывает удивление соотношение исполненных штрафных бросков 46:18 в пользу БК «Днипро».



Руководство СК «Черкассы» отправило в адрес ФБУ письмо с просьбой рассмотреть действия этих судей на контрольно-дисциплинарной комиссии и в случае подтверждения объективности видения ситуации, применить к ним соответствующие дисциплинарные санкции. А также, в дальнейшем эту судейскую бригаду на задействовать к обслуживанию матчей с участием команды «Черкасские Мавпы». Кроме того, к болельщикам черкассчан были применены дискриминационные меры как со стороны администрации «Днипро», таки и со стороны днепропетровских болельщиков: нецензурные высказывания, сломанная атрибутика, что является доказательством некорректного поведения.



Также, несмотря на то, что вход на матч был бесплатным, и на то, что между клубами существовала предварительная договоренность по поводу присутствия черкасских болельщиков на матче, с администрации СК «Черкассы» требовали денег. После того, как часть билетов были оплачены (билеты или иные платежные документы предоставлены не были), черкасским фанам пообещали, что в будущем их в зал не пустят.