Блохин едва не возглавил московский «Спартак»

Бывший вратарь и капитан московского «Спартака» Станислав Черчесов возглавит свой бывший клуб сразу после ближайших выходных.



Как сообщает «Газета.Ru», экс-вратарь «Спартака» Станислав Черчесов, ныне возглавляющий австрийский «Тироль», рассматривался как один из кандидатов на пост главного тренера столичной команды еще до официальной отставки предыдущего наставника красно-белых Александра Старкова. Еще 24 апреля, то есть за два дня до объявления об уходе Старкова, сообщалось о его возможном преемнике: «Наиболее вероятной кандидатурой считается экс-спартаковец Станислав Черчесов…».



Старков, действительно, ушел, а временно исполняющим обязанности был назначен Владимир Федотов, который до этого уже дважды работал в роли «временщика». Под руководством Федотова «Спартак» одержал яркую победу над «Зенитом» в минувшее воскресенье, а затем сыграл вничью с «Сатурном» в Кубке страны. После этого можно было подумать, что Федотов наконец станет главным тренером команды уже без приставки «и. о.», однако слухи о том, что «Спартак» получит нового постоянного наставника, не утихали.



Среди кандидатов фигурировали фамилии временно безработного Анатолия Бышовца, тренера сборной Украины Олега Блохина, хорвата Златко Кранчара, возглавляющего сборную своей страны, и Черчесова, который неофициально считался главным кандидатом.