Путин подался к баскетболистам

Президент России Владимир Путин поздравил игроков и руководителей баскетбольного ЦСКА с победой в Евролиге - самом престижном клубном турнире Европы.



Об этом сообщает «РИА«Новости»со ссылкой на пресс-службу главы государства. «Победа в Евролиге стала ярким триумфом одной из самых популярных российских баскетбольных команд, долгожданным подарком многочисленным болельщикам этого замечательного вида спорта, - говорится в поздравительной телеграмме президента. - В напряженной и красивой игре вы проявили высочайший профессионализм и волю, уверенно одолели опытных и именитых соперников».

Путин отметил также победу молодежной команды ЦСКА в аналогичном турнире. По мнению президента, это говорит о том, что у команды есть будущее.

Напомним, что матчи «Финала четырех» Евролиги прошли в Праге 28 и 30 апреля. В полуфинале ЦСКА взял верх над "Барселоной" (84:75), а в главной встрече турнира обыграл победителя двух последних Евролиг - израильский «Маккаби» (73:69). Российский клуб стал лучшей командой Европы впервые за последние 35 лет.