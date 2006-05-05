Захарук в пятый раз стал сильнейшим борцом Европы

В Москве завершился чемпионат Европы по трем олимпийским видам борьбы – греко-римской, вольной и женской. Украинская сборная привезла из столицы России 10 наград, сообщает «Главред».



Настоящим лидером сборной Украины показал себя ветеран-вольник – 29-летний Александр Захарук. Киевлянин в пятый раз стал чемпионом Европы. Еще три медали на счету украинских представителей вольного стиля. Вторым на чемпионате стал супертяж Иван Ищенко, «бронзу» завоевали Евгений Хавилов (60 кг) и Тарас Данько (84 кг). Что касается греко-римской борьбы, то здесь украинцы тоже собрали приличный комплект медалей. Михаил Николаев (96 кг) завоевал «серебро», Олег Чернецкий (120 кг) и Александр Хвощ (66 кг) – «бронзу».



Напомним, что украинка Марина Стадник была первой в весе до 48 килограммов. Светлана Саенко (72 кг) поднялась на вторую ступень пьедестала, а Александра Когут (51 кг) – на третью.