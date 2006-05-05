В Москве открывается «неолимпийский» фестиваль

Сегодня в Москве состоится открытие Московского фестиваля по национальным и неолимпийским видам спорта, посвященное Дню Победы.



Как сообщает «Утро.ru» со ссылкой на пресс-службу центрального округа столицы, в фестивале примут участие более 2 тысяч человек. Фестиваль будет проходить одновременно на трех площадка. Во Дворце детского спорта пройдут соревнования по 15 видам спорта (таеквондо, каратэ, сумо, ушу, самбо, пейнтбол, мини-футбол, городки, скалолазание, настольный теннис, спортивные танцы, настольный футбол, армспорт, мини водное поло). На Школьной улице пройдет открытый турнир по стритболу (уличный баскетбол) в шести категориях на 10 кортах; на стадионе Таганского парка состоятся старты по 10 видам спорта (роликовый спорт, флорбол, ассоциация юношеских автошкол России, дартс, шахматы, легкоатлетические старты среди образовательных учреждений).