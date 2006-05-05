Киевское «Динамо» присмотрело еще двух румынов

«Динамо» (Киев) заинтересовано в приобретении защитника молодежной сборной Румынии и бухарестского «Рапида» Марьюса Константина.



Как сообщает «Спорт Экспресс», в интервью румынскому изданию Pro Sport агент ФИФА Аркадий Запорожану, недавно приезжавший в Бухарест со спортивным директором динамовцев Леонидом Буряком, подтвердил интерес киевлян к Константину. Запорожану также добавил, что решающий этап переговоров о трансфере пройдет по окончании сезона. Pro Sport также пишет, что в сфере интересов «Динамо» находится еще и форвард сборной Румынии и «Рапида» Даньел Никулаэ.