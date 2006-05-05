Телефон «спалил» гендиректора «Ювентуса»

Федерация футбола Италии начала расследование записей телефонных разговоров генерального менеджера «Ювентуса» Лучано Моджи.



Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, на пленке Моджи обсуждает назначения конкретных рефери на конкретные игры с Пьерлуиджи Пайретто - человеком, отвечающим за назначения судей. «Мне неприятно читать эти вещи, которые далеки от реальности», - заявил Пайретто. Моджи отказался давать комментарии: «У нас запрет на общение с прессой и я не хочу делать никаких комментариев. Всё хорошо».