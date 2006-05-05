У Бекхэма отбирают самое дорогое

Полузащитник мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм, судя по всему, лишится капитанской повязки в сборной Англии после чемпионата мира - 2006.



На это намекнул Стив Макларен, который возглавит национальную команду по окончании турнира в Германии. В четверг он был официально назван преемником шведа Свена-Ерана Эрикссона и дал первую пресс-конференцию в новом качестве. Как сообщает «Лента.ru», разговоры о том, что Бекхэм - не лучший кандидат на место капитана, ведутся в английской прессе уже давно, но Эрикссон, доверивший игроку капитанскую повязку еще пять лет назад, не собирается ничего менять перед столь ответственным турниром. Кроме того, недавно появилась информация, что спонсоры сборной потеряли бы много денег в случае "низложения" Бекхэма. Что касается Макларена, то он отказался обсуждать тему будущего капитана своей сборной, но отметил, что после ЧМ-2006 "к этому вопросу еще вернется".



Сейчас же, по его мнению, каждый должен помочь Эрикссону как можно лучше подготовить команду к первенству планеты и не мешать ему работать. Считается, что главными кандидатами на пост капитана сборной Англии при Стиве Макларене будут Джон Терри ("Челси") и Стивен Джеррард ("Ливерпуль"). Каждый из них исполняет эти обязанности в своем клубе.