Фаната «Зенита» 12 мая осудят в Испании

Сегодня руководитель службы безопасности «Зенита» Юрий Бурунов вылетел в Севилью, где проведет консультации с адвокатом зенитовского болельщика Игоря Яковлева, находящегося в севильской тюрьме, сообщает Фонтанка.ру.



Бурунов встретится с самим Яковлевым и с почетным консулом России в Испании Эктором Мореллем, уже принимавшим участие в судьбе петербургских болельщиков, арестованных в Испании. Суд назначен на 12 мая.



Напомним, что перед матчем 1/4 финала Кубка УЕФА между испанской «Севильей» и питерским «Зенитом» вспыхнула потасовка между местными полицейскими и болельщиками «Зенита», после чего несколько человек были арестованы, а затем отпущены (кроме Яковлева).