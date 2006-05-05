Шевченко: «Спартак» не торопится искать главного тренера

Сегодня пресс-атташе московского «Спартака» Владимир Шевченко заявил, что клуб не будет торопиться с выбором главного тренера, так как это может дестабилизировать обстановку в команде, сообщает «РИА«Новости».



По словам Шевченко, «руководство не отрицает факт поиска нового главного тренера, но форсировать решение этого вопроса не в интересах «Спартака». Также он отметил, что сейчас девятикратными чемпионами России небезуспешно руководит Владимир Федотов и самое главное в данный момент для «Спартака» - подготовиться к ближайшим матчам.