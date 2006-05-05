США объявили состав сборной по хоккею на ЧМ

Сборная США определилась с составом на чемпионат мира по хоккею в Риге. Основу сборной составят игроки Национальной хоккейной лиги (19 хоккеистов), двое игроков будут представлять университетские команды и еще один - АХЛ, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея США.



Состав сборной США на ЧМ-2006:



Вратари: Крейг Андерсон («Чикаго», НХЛ), Джейсон Бацашихуа («Сент Луис», НХЛ).



Защитники: Эндрю Альбертс («Бостон», НХЛ), Джо Корво («Лос Анджелес», НХЛ), Хал Гилл («Бостон», НХЛ), Брукс Оприк («Питтсбург», НХЛ), Райан Сатер («Нэшвилл», НХЛ), Майк Комисарек («Монреаль», НХЛ), Фреди Майер («Филадельфия», НХЛ).



Нападающие: Дастин Браун («Лос Анджелес», НХЛ), Марк Каллен («Чикаго», НХЛ), Адам Халл («Нэшвилл», НХЛ), Энди Хилберт («Питтсбург», НХЛ), Райан Кеслер («Ванкувер», НХЛ), Фил Кессел (Университет Миннесоты, WCHA), Райан Малоун («Питтсбург», НХЛ), Ричард Парк («Ванкувер», НХЛ), Мартин Ризонер («Бостон», НХЛ), Джим Слейтер («Атланта», НХЛ), Дрю Стаффорд (Университет Северной Дакоты, WCHA), Ян Штясны («Провиденс Брюинз», АХЛ), Р.Дж. Умбергер («Филадельфия», НХЛ).