Футбольный клуб «Нафтовик» подозревают в афере

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело, в котором фигурантами выступают должностные лица ООО «Футбольный клуб «Нафтовик» (Охтырка).



По информации из прокуратуры, спортивным чиновникам инкриминируется злоупотребление служебным положением и служебный подлог. Так, они подозреваются в том, что с июля 1999 по июль 2005 года трудоустраивали на должности инструкторов и регулярно выплачивали зарплату лицам, которые фактически не состояли с клубом в трудовых отношениях. По мнению правоохранителей, «инструкторам» было выплачено более 600 тысяч гривень, сообщает «Главред».