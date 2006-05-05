Расписание игр чемпионата мира по хоккею

В первый день открывшегося в Риге (Латвия) чемпионата мира по хоккею в бой вступили восемь команд. Сборная Украины сыграет свой дебютный матч завтра, 6 мая, со сборной Швеции.
Расписание игр.
5 мая:
США – Норвегия
Финляндия - Словения
Дания – Канада
Латвия – Чехия
6 мая:
Беларусь - Словакия
Швейцария - Италия
Россия – Казахстан
Украина – Швеция
7 мая:
Чехия – Словения
США – Дания
Финляндия – Латвия
Канада – Норвегия
8 мая:
Россия – Беларусь
Швейцария – Украина
Словакия – Казахстан
Швеция – Италия
9 мая:
Словения – Латвия
Норвегия – Дания
Чехия – Финляндия
Канада – США
10 мая:
Словакия – Россия
Италия – Украина
Казахстан – Беларусь
Швеция - Швейцария