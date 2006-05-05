Расписание игр чемпионата мира по хоккею

В первый день открывшегося в Риге (Латвия) чемпионата мира по хоккею в бой вступили восемь команд. Сборная Украины сыграет свой дебютный матч завтра, 6 мая, со сборной Швеции.



Расписание игр.



5 мая:



США – Норвегия



Финляндия - Словения



Дания – Канада



Латвия – Чехия





6 мая:



Беларусь - Словакия



Швейцария - Италия



Россия – Казахстан



Украина – Швеция





7 мая:



Чехия – Словения



США – Дания



Финляндия – Латвия



Канада – Норвегия





8 мая:



Россия – Беларусь



Швейцария – Украина



Словакия – Казахстан



Швеция – Италия





9 мая:



Словения – Латвия



Норвегия – Дания



Чехия – Финляндия



Канада – США





10 мая:



Словакия – Россия



Италия – Украина



Казахстан – Беларусь



Швеция - Швейцария