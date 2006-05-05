Карелин добивается гражданства РФ для олимпийской чемпионки

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин намерен лично пройти все возможные инстанции, чтобы добиться российского гражданства для Марии Филатовой двукратной олимпийской чемпионки, двукратной абсолютной чемпионки СССР, Европы и мира по спортивной гимнастике, которая проживает в США.



Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на агентство «Весь спорт». «Об этой проблеме я узнал от Александра Циммермана, директора ленинск-кузнецкой школы спортивной гимнастики, где тренировалась и воспитывалась Мария Филатова. Некоторое время назад выяснилось, что Филатова не имеет российского гражданства и не может приехать в Россию - даже на свою родину в Ленинск-Кузнецкий. В соответствии с новым российским законодательством, она лишилась гражданства страны, где родилась и выросла, достигла высоких спортивных успехов. Я знаю, губернатор Кузбасса Аман Тулеев уже обращался в комиссию по гражданству при Президенте РФ с просьбой предоставить Филатовой российское гражданство в исключительном порядке. Ему отказали. Или для людей, которые работают в комиссии две золотые олимпийские медали - не основание?! Разве из-за распада одной большой страны потускнели награды наших великих чемпионов?! Я лично намерен пройти все возможные инстанции, чтобы добиться для Марии Филатовой российского гражданства!»



Александр Карелин также сообщил, что обсуждал историю арии Филатовой с руководителем федерального агентства по физкультуре и спорту РФ Вячеславом Фетисовым и председателем союза спортсменов России Галиной Гороховой.

«Они обещали всяческую помощь, поддержку и участие. Надеюсь, все вместе мы сможем изменить ситуацию, помочь нашей великой коллеге вернуться на родину», - заключил Карелин.