Гончар едет капитаном на «Джиро»

Завтра шестикилометровым прологом по улицам бельгийского Сирена возьмет свой старт первая в этом сезоне гонка "Большой петли" - "Джиро д’Италия", сообщает «СПОРТ.com.ua»

Спортсменам предстоит преодолеть 21 гоночный участок, с той лишь разницей, что пролог, являвшийся ранее прелюдией к первому отрезку дистанции, на этот раз получил статус первого этапа. Выявлять сильнейшего на Giro будут 219 гонщиков. Возросло и представительство в нем украинских спортсменов. Их пятеро: Юрий Кривцов, Владимир Дюдя, Сергей Матвеев, Владимир Густов и Сергей Гончар, который в среду был избран капитаном своей команды. Напомним, что в прошлом году было 3 наших велогонщика.

Руководители Сергея уверены, что в этом году он сможет успешно выступить на "Джиро" и, наконец-то, попасть в тройку призеров. Работа всей команды в этот раз будет направлена на успех Сергея.