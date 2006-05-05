Рейтинг сильнейших футбольных клубов мира

Международная федерация футбольной истории и статистики обнародовала очередной рейтинг лучших футбольных команд мира.



Чемпион Украины донецкий «Шахтер» занимает в рейтинге 38 строку. Киевское «Динамо» - на 54 месте. Что касается других украинских клубов, то их позиции распределились так: «Днепр» - 110-й, донецкий «Металлург» - 132-й, запорожский «Металлург» - 206-й, «Ильичевец» - 258-й.



Возглавляют список лучших клубов мира английский «Ливерпуль» и итальянский «Интер». На третьем месте – испанская «Барселона», сообщает Champion.