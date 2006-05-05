Яхта Конюхова вошла в Бермудский треугольник

Яхта-гигант знаменитого путешественника и спортсмена Федора Конюхова "Торговая сеть "Алые паруса", пересекающая Атлантический океан, вошла в пятницу в "зловещий" Бермудский треугольник.



Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС, экипаж сразу же получил от американского метеоролога Ли Брюса, отслеживающего плавание яхты, предупреждение о приближении циклона. Он несет с собой 8-метровые волны и ураганные ветра. Команда капитана Конюхова приготовилась к встрече со стихией.



"Алые паруса" 2 мая вышли с острова Антигуа. Яхта показывает хороший ход, за два минувших дня пройдено 465 миль. По телефону спутниковой связи Федор передал, что пока на борту парусника все в порядке, даже когда стих ветер, вахтенным матросам удалось поймать рыбу весом 10 кг.

За кормой яхты осталась "промышленная цивилизация" - "Алые паруса" прошли мимо нефтедобывающей платформы, возле которой стояли два супер-танкера. Впереди сейчас только океан, берега Англии, куда держит курс российская яхта-гигант, могут показаться не ранее, чем через три недели.



"Алые паруса" проходят последний, третий этап гонки, по результатам которой капитан Конюхов должен отобрать экипаж для кругосветного плавания в режиме нон-стоп. Кругосветка начнется уже в этом году и завершится в 2007 году.