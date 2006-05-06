Чемпионат мира по хоккею. Результаты

В первый день чемпионата мира по хоккею в Риге Латвия в борьбу вступили восемь команд. Результаты матчей, состоявшихся 5 мая:



ГРУППА D



США – Норвегия – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Шайбы: Браун, 22 (бол.), 46 (бол.), 56 (бол.)- Якобсен, 14 (бол.)



Дания – Канада – 3:5 (0:3, 3:0, 0:2). Шайбы: Ф. Нильсен, 28 (мен.). Й. Нильсен, 31 (бол.). Стаал, 38 - Бойе, 6 (бол.). Кросби, 8 (бол.), 44. Комри, 14. Ричардс, 54



ГРУППА А

Финляндия – Словения - 5:3 (1:2, 2:1, 2:0). Шайбы: Каллио, 18 (бол.), 42 (бол.). Миеттинен, 26 (бол.). Бергенхайм, 38. Лехтонен, 54 (бол.) – Краньяч, 8 (бол.). Копитар, 15 (бол.), 28 (бол.).



Чехия - Латвия - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0). Шайбы: Выборны, 20 - Широков, 7



Сегодня, 6 мая пройдут встречи:

Белоруссия - Словакия

Швейцария - Италия

Россия - Казахстан

УКРАИНА - Швеция