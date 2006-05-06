Германия проведет «нетрадиционный» чемпионат мира

Федерация независимых футбольных ассоциаций (ФИФИ) объявила о том, что намерена провести в Гамбурге с 29 мая по 3 июня нынешнего года турнир Wild Cup, так называемый альтернативный чемпионат мира.



Как сообщает «Лента.ru», среди участников будет немецкая команда "Санкт-Паули", сборные Тибета, Гибралтара, Гренландии и Занзибара, а также еще одна команда, которая получит специальное приглашение от организаторов турнира.

По словам организаторов, наибольшие шансы на победу имеет сборная Гренландии, хотя футболистам на этом острове даже негде тренироваться. Что касается сборной Тибета, то это единственная команда из всех участников турнира, которая в своей истории была включена в рейтинг ФИФА. Причем затем руководство Международной федерации футбола признало, что Тибет был включен в рейтинг из-за ошибки.

Финал турнира состоится 3 июня и будет показан в прямом эфире на немецком канале DSF. Ожидается, что на решающую игру придет около 15 тысяч зрителей. Главная цель, которую преследует ФИФИ, организуя подобный турнир – "вернуть настоящую страсть в футбол, которая была убита после того, как ФИФА превратила чемпионаты мира в коммерческое мероприятие".