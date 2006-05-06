Котельник хочет драться с Костей Цзю

Выступающий в первом полусреднем весе украинец Андрей Котельник заявил на пресс-конференции в его родном Львове, что готов провести бой за звание чемпиона мира уже в этом году.



«Я надеюсь провести бой за звание чемпиона мира уже в этом году. Хотя возможен и такой вариант, что сначала буду биться за титул чемпиона Европы, а после этого проведу поединок за пояс чемпиона мира, - сообщил боксер.



По словам Котельника, сегодня он готов боксировать с любым сильным бойцом в своей весовой категории, но организация боев с лучшими боксерами зависит исключительно от менеджеров, передает «Спорт Экспресс». "В своей весовой категории, ввиду манеры ведения боя, мне бы хотелось встретиться с Рики Хаттоном, Костей Цзю или Артуро Гатти», - заявил украинец.