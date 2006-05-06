Россияне установили камеру на Эвересте

Пятого мая впервые в истории освоения Эвереста российская альпинистская экспедиция под руководством Александра Абрамова начала в интернете непрерывный показ вида самой высокой горы планеты.



Как сообщает ИА REGNUM, идея он-лайн трансляции вида Эвереста из северного базового лагеря у ледника Ронгбук, принадлежит самому руководителю экспедиции, известному московскому альпинисту, мастеру спорта Абрамову. Картинка транслируется на сайте Абрамова "Команда Приключений Альпиндустрия" и "Клуба 7 вершин". Она обновляется каждые 3 секунды, прерываясь только с наступлением ночи. Таким образом, любой человек может полюбоваться на главный пик планеты с помощью компьютера.