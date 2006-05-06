Украинские гимнасты взяли «золото» и «бронзу»

Киевлянин Николай Куксенков стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике. На соревнованиях в Греции украинский юниор показал лучший результат в многоборье.



Куксенков не выиграл ни одного из шести видов программы, но постоянно был либо вторым, либо третьим. В сумме украинец на один балл опередил россиянина Владимира Оленникова, сообщает Champion. В командном турнире украинская юниорская сборная (Николай Куксенков, Максим Овчинников, Константин Панченко, Артем Любаневич, Виктор Степаненко) завоевала бронзовые медали.