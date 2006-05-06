Спортклубам Киева ищут богатых спонсоров

Известным столичным спортивным клубам будут искать спонсоров НОК и Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины.



Об этом корреспонденту «Главреда» сказали главы этих ведомств. По словам министра Юрия Павленко, клубы «Сокол»(хоккей), «Спартак» (гандбол), «Арсенал» (футбол), «Будівельник» (баскетбол) оказались в непростом положении, поскольку, по всей видимости, помощь им из городского бюджета будет очень существенно урезана.



Тем не менее, Павленко во многом согласен со столичными властями, так как, по его мнению, деньги города должны идти, прежде всего, на развитие массового спорта и строительство спортивных объектов.

Вместе с тем, Юрий Павленко и Сергей Бубка отметили, что клубам погибнуть не дадут. Им будут искать спонсоров. Что касается хоккейного клуба «Сокол», являющегося базой для сборной страны, то, по словам Павленко, представители нескольких крупных компаний уже выразили желание взять «под свое крыло» не только сам клуб, но и хоккей вообще в Украине. В конце мая, после завершения ЧМ по хоккею, этим вопросом будут заниматься вплотную.