В Украине обещают настроить бассейнов

Инфраструктуры в украинском спорте, в частности, плавания, не отвечают никаким требованиям.

Об этом сегодня сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, передает корреспондент «Главреда».



Министр подчеркнул, что обеспеченность бассейнами в стране составляет только 5, 5 %.

В этой связи, по его словам, сегодня все силы должны быть брошены на развитие инфраструктуры украинского спорта. Кроме того, он отметил, что одной из основных задач сегодня является сделать все, чтобы в Украине появилась настоящая спортивная медицина, чтобы спортсмены лечились отечественными медикаментами.