Легкоатлеты «быстрыми» результатами открывают сезон

Олимпийский чемпион и чемпион мира американец Джастин Гатлин после нескольких стартов в эстафете 4х100 м открыл сезон и в гладком беге. Он выиграл бег на 100 м на соревнованиях Гран-при в японской Осаке, которая примет через чемпионат мира.

Джастин первым в сезоне разменял 10 секунд – 9,95! Он как всегда отлично взял старт, хорошо разогнался, долго не поднимая головы и не выпрямляясь. А когда набрал скорость, стал уходить от соперников с необычайной быстротой, жаль, что дистанция закончилась. Гатлин потом заметил, что это хорошее начало сезона, в котором его цель – мировой рекорд Асафы Пауэлла – 9,77.

Также набеганием на финиш, но победой на последних метрах завершила стометровку лидер сезона Аллисон Феликс – 11,11.

В очень сильном забеге на 400 м с барьерами, где трое выбежали из 48 секунд и шестеро из 49, победил чемпион мира Бершон Джексон - 47,60. Он проигрывал перед последней прямой многим соперникам и великолепно набежал, выиграв 0,22, у грека Периклиса Яковакис, установившего национальный рекорд - 47,82 и японца Кензи Нарисако – личный рекорд - 47,93. Джеймс Картер из США с хорошим временем 48,16, не попал на пьедестал почета.



С лучшим результатом сезона и личным рекордом в беге на 1500 финишировала чемпионка Австралии, занявшая второе место на Играх Британского Содружества Сара Джемисон - 4.03,51.



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