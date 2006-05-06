Названы лучшие спортсмены Украины

По итогам марта-апреля 2006 года лучшими спортсменами в Украине названы легкоатлет Иван Гешко и пловец Олег Лисогор, передает корреспондент «Главреда».



Причем, Лисогор признается лучшим уже второй раз. Безусловно, его успехи на апрельском чемпионате мира по плаванию на короткой воде не могли остаться незамеченными: два золота и бронза, плюс к тому 2 рекорда чемпионатов мира.



За март лучшим спортсменом страны признан победитель ЧМ по легкой атлетике в закрытых помещениях ( в Москве) Иван Гешко.



Лауреаты конкурса «Лучший спортсмен 2006 года» награждены специальными памятными призами и денежными премиями.



Сегодня в Национальном Олимпийском комитете Украины состоялось награждение номинантов конкурса за март и апрель – Ивана Гешко и Олега Лисогора. Церемонию награждения проводили глава НОК Украины Сергей Бубка и министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко.