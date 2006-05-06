Шевченко представил номинантов награды "Golden Foot award"

Вчера, в пятницу, на тренировочной базе "Милана" в Миланелло были названы 10 претендентов на соискание награды "Golden Foot award".

То, что пресс-конференция церемонии 2006 года прошла на базе "Милана" не удивительно. Победителем всемирного опроса болельщиков в 2005 году стал наш Андрей Шевченко. Организаторы сделали всё для того, чтобы именно Шевченко представил номинантов этого года. Андрей в прошлом году оставил оттиск своих ног, который теперь любой желающий сможет увидеть на набережной княжества Монако. Теперь на награду, придуманную в своё время журналистами издания "La Gazzetta dello Sport" претендуют: Михаэль Баллак, Кафу, Дэвид Бэкхем, Эрнан Креспо, Рауль, Зинедин Зидан, Рональдо, Адессандро Дель Пьеро, Луиш Фиго и Паоло Мальдини.

Болельщики будут вести интернет-голосование за "Золотую ногу-2006" с 5 мая по 25 августа.



Сообщает «Наш спорт»