От Черновецкого требуют освободить легкоатлетический манеж

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко заявляет о существующей договоренности с мэром Киева Леонидом Черновецким обсудить положение спортивных объектов столицы.



Как передает корреспондент «Главреда», Павленко заявил, что в беседе намерен поднять вопрос использования верующими "Посольством Божьего" легкоатлетического манежа. Сегодня манеж используется под религиозные собрания.



По словам Павленко, мэр ранее обещал использовать все спортивные объекты по назначению. Но движения в этом вопросе, отметил Павленко, пока нет.