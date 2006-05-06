Звезды бокса отдают предпочтение Де Ла Хойе

Англоязычный сайт новостей Boxingscene.com провел опрос среди нынешних и бывших звезд профессионального бокса о том, каким они видят результат предстоящего сегодня поединка между чемпионом WBC в первом среднем весе Рикардо Майоргой и экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром Де Ла Хойей, передает « СпортОнлайн»

Из тринадцати опрошенных бывших и действующих чемпионов мира 9 отдали предпочтение Де Ла Хойе, трое - Майорге, а один заявил, что шансы обоих противников равны. Из тех, кто видит Оскара победителем, только треть считает, что он может победить техническим нокаутом во второй половине боя, тогда как все поддержавшие Майоргу, считают, что он может победить только нокаутом