Лига Европы: Арсенал обошел Неаполи, Челси обыграл Славию, Айнтрахт не оставил шансов Бенфике

Челси - Славия - 4:3 / Фото: REUTERS

В четверг состоялись четыре ответных поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. По их итогам в полуфинал Лиги Европы прошли четыре клуба - Челси, Арсенал, Валенсия и Айнтрахт.

Айнтрахт - Бенфика - 2:0 (первый матч - 2:4)

Челси - Славия - 4:3 (первый матч - 1:0)

Валенсия - Вильярреал - 2:0 (первый матч - 3:1) Наполи - Арсенал - 0:1 (первый матч - 0:2)

Наполи Италия – Арсенал Англия 0:1

Гол: 0:1 – 36 Ляказетт.

Наполи – Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.

Арсенал – Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

Предупреждения: Инсинье (43), Чех (74), Кальехон (90).

Челси Англия – Славия Чехия 4:3

Голы: 1:0 – 5 Педро, 2:0 – 9, автогол Дели, 3:0 – 17 Жиру, 3:1 – 25 Соучек, 4:1 –27 Педро, 4:2 – 51 Шевчик, 4:3 – 54 Шевчик.

Челси – Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли (Жоржиньо, 70), Ковачич, Педро (Хадсон-Одои, 87), Канте, Азар(Виллиан, 65), Жиру.

Славия – Коларж, Дели, Боржил, Кудела, Нгаде-Нгаджуи, Масопуст(Олайинка, 52), Соучек, Траоре, Шевчик (Стох, 78), Змргал (Шкода, 85), Крал.

Предупреждения: Канте (33), Соучек (53), Кудела (73), Эмерсон (75), Аррисабалага (83), Давид Луиз (89).

Валенсия Испания – Вильярреал Испания 2:0

Голы: 1:0 – 13 Тони Лато, 2:0 – 54 Парехо.

Валенсия – Нето, Диакаби, Ронкалья, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Парехо (Коклен, 62), Солер (Габриэл, 46), Гедеш (Ли Кан Ин, 68), Гамейро, Санти Мина.

Вильярреал – Фернандес, Руис, Фунес Мори, Коста, Ратиу, Касерес(Форнальс, 64), Тригерос (Хави Фуэго, 74), Педраса, Морланес, Раба(Чуквуэзе, 46), Морено.

Предупреждения: Раба (24), Педраса (34), Фунес Мори (53), Ратиу (61), Коклен (88).

Айнтрахт Германия – Бенфика Португалия 2:0

Голы:1:0 – 36 Костич, 2:0 – 67 Роде.

Айнтрахт – Трапп, Абраам, Фалетт (Виллемс, 90), да Кошта, Костич, Роде(Торро, 86), Хасебе, Гачинович, Фернандес, Ребич, Йович (Гонсалу Пасиенсия, 76).

Бенфика – Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда (Жонас, 79), Жардел, Фейса, Самарис (Пицци, 70), Рафа Силва (Сальвио, 72), Жедсон Фернандеш, Жоау Феликс, Сеферович.

Предупреждения: Абраам (74), Фалетт (78), Ребич (83), Жонас (90).