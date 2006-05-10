Бессонова стала трижды «бронзовой»

С 6 по 7 мая в болгарском городе-курорте Бургас прошел очередной этап серии Гран-При. Честь Украины там защищали Анна Бессонова, Наталья Годунко и Ирина Ковальчук.



Как сообщает федерация гимнастики Украины, лишь к Бессоновой судьи были благосклонны – в активе Анны три «бронзы». Из-за обидной потери в самом конце упражнения с мячом Анна утратила лидирующие позиции в многоборье – она стала четвертой. «Аня блестяще вела мяч, но в конце не рассчитала бросок и закончила без мяча. Это стоило ей медали в многоборье» - сказала после соревнований Альбина Дерюгина. В финалах в отдельных видах Бессонова лишь в упражнении с лентой осталась без медали – на одном из элементов кончик ленты предательски вышел за пределы площадки. «Если честно, я даже не заметила, как это произошло. Лишь просмотрев запись, я поняла, где именно это случилось. Обидно, этих двух десятых мне не хватило до медали и в этом виде».



Наталья Годунко не смогла подняться на пьедестал в этот раз : в ее активе четвертые места. Реально претендовать на победу ей помешала небольшая травма колена. Ирина Ковальчук заняла в многоборье 15 место, обогнав финалистку Олимпийских игр в Афинах Элени Андриолу и сильную Валерию Курильскую из Беларуси. И это притом, что она буквально на днях вернулась с Кубка мира в групповом упражнении, который прошел в Нижнем Новгороде. Там лучшим местом украинок стал 5 результат, показанный в упражнении с обручами и булавами.



Прямо из Бургаса украинские «художницы» отправятся на очередные соревнования: их ждет турнир во французском Корбей-Эссоне, который уже много лет считается неофициальным чемпионатом мира. Напомним, что в прошлом году турнир закончился триумфом наших гимнасток – они выиграли командный зачет, опередив сборную России, а также заняли 2 призовых места в многоборье.