Чемпионат мира по хоккею. Результаты

В своем втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге сборная Украины уступила команде Швейцарии со счетом 1:2.



Первую игру украинцы провели со сборной Швеции. В упорной борьбе хоккеисты «Тре крунур» взяли верх – 4:2. Чтобы выйти в следующий этап чемпионата и обеспечить себе место в хоккейной элите на следующий сезон, сборной Украины сегодня надо во что бы то ни стало обыгрывать итальянцев.



Результаты матчей:



Группа В



Швеция – Италия – 4:0.

Украина – Швейцария – 1:2



Положение команд:



1.Швеция

2.Швейцария

3.Украина

4.Италия



Группа С



Словакия – Казахстан – 6:0

Россия – Беларусь – 3:2



Положение команд:



1.Россия

2.Словакия

3.Беларусь

4.Казахстан