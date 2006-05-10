Чемпионат мира по хоккею. Результаты

В своем втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге сборная Украины уступила команде Швейцарии со счетом 1:2.
Первую игру украинцы провели со сборной Швеции. В упорной борьбе хоккеисты «Тре крунур» взяли верх – 4:2. Чтобы выйти в следующий этап чемпионата и обеспечить себе место в хоккейной элите на следующий сезон, сборной Украины сегодня надо во что бы то ни стало обыгрывать итальянцев.
Результаты матчей:
Группа В
Швеция – Италия – 4:0.
Украина – Швейцария – 1:2
Положение команд:
1.Швеция
2.Швейцария
3.Украина
4.Италия
Группа С
Словакия – Казахстан – 6:0
Россия – Беларусь – 3:2
Положение команд:
1.Россия
2.Словакия
3.Беларусь
4.Казахстан