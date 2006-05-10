Бокс: Джуда оштрафован за драку

Атлетическая комиссия штата Невада определила наказание для участников потасовки, произошедшей восьмого апреля в десятом раунде поединка за титул IBF в полусреднем весе между чемпионом Забом Джудой и Флойдом Мейвезером.



Как сообщает Allboxing, комиссия оштрафовала тренера и дядю Мейвезера - Роджера Мейвезера на $200 тыс. и на год лишила его возможности секундировать своему племяннику, передает СпортОнлайн.



За участие в возникшей драке Джуда был оштрафован на $250 тыс. и на год лишен боксерской лицензии, его отец и тренер Хоэль Джуда также на год лишился лицензии и обязан выплатить штраф в размере $100 тыс.



Советник и тренер Мейвезера по физической подготовке Леонард Эллербе был приговорен к штрафу в $50 тыс. и четырехмесячному запрету на работу в качестве секунданта Мейвезера.