ЧМ по хоккею. Результаты 3-го тура

Сборная Латвии одержала эмоциональную победу в заключительном туре первого раунда чемпионата мира по хоккею и вместе с Финляндией и Чехией, которые свой очный спор завершили дележом очков, вышла в следующий круг.



Латышей в матче со Словенией устраивал и ничейный итог, однако и того не ощущалось по прошествии первого периода. Более опытная команда из Прибалтики, руководимая мэтром российской тренерской школы Петром Воробьёвым, надменно провела стартовую двадцатиминутку, за что поплатилась пропущенной шайбой.



Уверовав в силу противника, хозяева чемпионата выдали ударный отрезок в середине схватки, когда Александр Семёнов, Мартинс Ципулис, Александр Ерофеев и Леонид Тамбиев по разу огорчили словенского голкипера, “взорвав” трибуны новенькой “Рига-Арены”.



При такой поддержке трибун, какая сейчас есть у сборной Латвии, просто нельзя вылетать в утешительную четвёрку, поэтому подопечные Воробьёва с утроенной мотивацией бросились добивать словенцев. Однако только Херберт Васильев в заключительном тайме сумел упрочить и без того внушительное лидерство прибалтийцев - 5:1.



В другой встрече группы А Чехия упустила 2 очка в битве с Финляндия. После 40 минут игрового времени цифры на табло рижского дворца спорта извещали о превосходстве восточноевропейцев - 3:1. Но скандинавы усилиями Аки Берга и Петтери Нуммелина (участник 12 мировых провёл точный бросок за минуту до финальной сирены) восстановили паритет, который больше не был потревожен.



В группе D состоялось интересное заокеанское дерби, где хоккеисты США со счётом 1:2 уступили соседям из Канады. Выделим авторов голов из страны “кленового листа” - сначала юный Сидни Кросби реализовал выход 1 на 1, а затем слово взял ветеран Брендан Шэнахэн, удачно растолкавший в ключевом эпизоде конкурентов на пятачке перед чужими воротами, передает « Спорт ».

Результаты предварительного этапа. 3-й тур.



Группа А

Словения - Латвия - 1:5

Чехия - Финляндия - 3:3

Положение команд:

1.Финляндия

2..Чехия

3. Латвия

4. Словакия



Группа D

Дания - Норвегия - 3:6

Канада - США - 2:1

Положение команд:

1.Канада

2. США

3. Норвегия

4. Дания