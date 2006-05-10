4-летний мальчик пробежал супермарафон

Имя четырехлетнего индийского мальчика из штата Орисса, пробежавший 65-километровый марафон за семь часов, уже почти неделю в поле зрения индийских СМИ.



Будхиа Сингх стал всемирной известностью, а его поражающий воображение забег войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Триумфальной забег был обставлен со всей торжественностью, тысячи людей приветствовали бегуна. Его сопровождала группа из спецназа. Спецназовцы ежечасно менялись на протяжении маршрута, а четырехлетний мальчик с непокрытой головой продолжал свой марафон при температуре воздуха свыше 40 градусов, передает «РИА«Новости».



По завершении марафона, при проведении медицинского обследования бегуна, глава медкомиссии доктор Суджат Кар сказал, что "это было чудо, это выше возможностей любого ребенка".



Медицинская комиссия заключила, что Будхия находится в состоянии нервного шока, у него повышенное кровяное давление, учащен пульс и нарушены функции почек. Возможно, Будхия Сингх больше никогда не сможет выйти на марафонскую дистанцию, полагают врачи.



Его тренер Биранчи Дас не согласен с медицинским заключением, проча своему воспитаннику великое будущее.



Как стало известно, мальчик был дважды продан за свои четыре года. Мать, Шуканти Сингх, оставшись с двумя детьми на руках после смерти мужа, уступила Будхию за 20 долларов разносчику газет. В пыльных пробках на дорогах трехлетний малыш уговаривал водителей и рикш купить свежие новости.

Тренер и наставник выкупил Будхию за 20 долларов и забрал его к себе, где у него живут около 20 бездомных детей. Дас, в прошлом спортсмен, обучает их дзюдо. Он случайно заметил необычные способности Будхии к бегу, и тренировал его на равных с подростками.