Костя Цзю проиграл

В Австралии состоялся финал конкурса "Танец со звездой", организованный телеканалом Channel7. В финале конкурса бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю проиграл популярному ведущему прогноза погоды Гранту Денье.



Как сообщает «Лента.ru», за три произвольно выбранных танца Цзю со своей партнершей Людмилой Кройтор получили 101 балл, а Денье с Амандой Гарнер – 109 баллов.

Во время первого танца Цзю со своей партнершей повторили квикстеп, который показали две недели назад. Судьи оценили этот танец в 33 балла. Денье в качестве первого танца выбрал фокстрот, продемонстрированный на четвертой неделе конкурса. За этот танец телеведущий получил 36 баллов.

В качестве второго номера обе пары обязаны были станцевать любой латиноамериканский танец. Цзю и Кройтор выбрали самбу, причем боксер в течение всего танца изображал, будто едва держится на ногах от чрезмерного употребление текилы. Этот танец вызвал наибольший эффект у зрителей, но Константин и Людмила получили за него только 34 балла, хотя это высокая оценка.



Денье и Гарнер повторили свой пасо-добль, который показали на девятой неделе конкурса. Судей впечатлила сама постановка танца и его безошибочное исполнение (главное в пасо-добле – не сбиться с ритма), в итоге – 40 баллов. Фактически, отставание в девять баллов перед последним танцем Цзю и Кройтор не могли ликвидировать, если бы не произошла грубая ошибка со стороны их соперников.

В качестве последнего танца пары могли выбирать любой. Денье и Гарнер выбрали фокстрот, за который получили 33 балла. Цзю и Кройтор тоже остановились на фокстроте, получив 34 балла. После завершения последнего танца глава судейской комиссии подчеркнул, что у Константина и Людмилы был шанс существенно сократить отставание, но "они ошиблись в выборе танца, поскольку фокстрот уже всем надоел".



Конкурс "Танец со звездой" шел на австралийском телевидении двенадцать недель, неизменно собирая максимальные рейтинги.